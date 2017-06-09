Нацсовет реформ рассмотрит проект пенсионной реформы на следующей неделе, - Гройсман

Национальный совет реформ рассмотрит проект пенсионной реформы на следующей неделе. Об этом сегодня на встрече с региональными СМИ сообщил премьер- министр Украины Владимир Гройсман.

"Правительственный законопроект уже готов. Я имею надежду, что на следующей неделе президент, мы предварительно так договорились, на следующей неделе президент созовет Нацсовет реформ и мы на нем еще раз рассмотрим все позиции реформы", - сказал он.

Гройсман также добавил, что после рассмотрения проекта на заседании Нацсовета, он будет направлен в парламент.

Напомним, ранее Гройсман пояснил, что нужно делать жителям оккупированного Крыма, чтобы получать украинскую пенсию или претендовать на нее.

Премьер подчеркнул, что для получения пенсии в Украине не имеет значения территория, на которой расположено рабочее место гражданина.

