НАЗК з часу перезапуску виявило недостовірне декларування на майже 900 млн грн

За сто днів з початку перезапуску роботи Національне агентство з питань запобігання корупції виявило декларування недостовірних відомостей на майже 900 млн грн, а також було розпочато роботу зі створення е-реєстру звітів політичних партій. Про це НАЗК повідомило у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"До правоохоронних органів передано матеріали щодо декларування недостовірних відомостей на майже 900 млн грн. Виявити ці порушення вдалося завдяки перегляду всіх матеріалів повних перевірок, які були завершені до вересня 2019 року, проте кінцеві рішення за їх результатами не прийняті", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що розпочато роботу зі створення е-реєстру звітів політичних партій. Тож, електронний реєстр має стати доступним для користувачів уже з 16 липня 2020 року. Наразі тривають роботи з розробки програмного забезпечення, визначення необхідного обладнання та кібербезпеки майбутнього Реєстру.

Також вказано, що декларації високопосадовців СБУ можна буде знайти в е- реєстрі. Також розвідники та інші окремі категорії осіб будуть декларуватися за спеціальними порядками, розробленими НАЗК у співпраці з низкою правоохоронних органів, серед яких СБУ, ДБР, Національна поліція та Управління державної охорони. Ці спеціальні порядки дозволять безпечно зберігати та перевіряти ці декларації, додали в Агентстві.

"Створено кращі умови для декларування. Зокрема, ми запустили "гарячу лінію" для декларантів та портал "Декларуйся 2020", переглянули технічні вимоги для окремих полів декларації та надали роз'яснення на 150 найпопулярніших питань щодо застосування положень Закону України "Про запобігання корупції", - вказали уНАЗК.

Зазначається, що усунено перешкоди для проведення прозорого конкурсу до Громадської ради при НАЗК. А також спрощено процедуру подання документів та забезпечено прозорість допуску громадських об'єднань і кандидатів до конкурсу. Сам конкурс оголосять вже найближчим часом.