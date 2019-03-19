Назначен новый глава "Укртрансгаза"

Член правления АО "Укртрансгаз" Сергей Алексеенко назначен руководителем этого акционерного общества. Об этом сообщается на странице "Укртрансгаза" в Facebook.

"С 19 марта 2019 года он был назначен временно исполняющим обязанности президента АО", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что с мая 2018 года руководителем "Укртрансгаза" был Андрей Хоменко. С 21 марта 2019 года он возглавит новосозданный Дивизион технического обеспечения "Нафтогаз Украины" и предложен в обновленный состав правления НАК.

Алексеенко вошел в состав правления "Укртрансгаза" в марте 2017 года. Он отвечал за инвестиционную деятельность, управление финансами, бухгалтерский учет и аудит.

Сейчас состав правления "Укртрансгаза" будет включать четырех топ- менеджеров компании: Сергея Алексеенко, Павла Станчака, Татьяну Федорову и Хюнчана Кана.

Сергей Алексеенко родился в 1976 году. Окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт международных отношений по специальности "Международные отношения" и "Международная информация".

До назначения членом правления "Укртрансгаза" Алексеенко был советником председателя правления и уполномоченного по перспективным проектам в "Нафтогазе".

До прихода в НАК занимал ряд руководящих позиций в компаниях, занимающихся инвестиционной и банковской деятельностью.

Согласно приказу Министерства финансов, Алексеенко (по совместительству) является членом Наблюдательного совета АО КБ "Приватбанк". В 2017 году, после национализации Приватбанка, Алексеенко стал объектом дискредитационной информационной кампании в СМИ: активно тиражировались материалы о якобы выводе средств за границу через оффшорную компанию.

"Нафтогаз" сразу инициировала служебную проверку относительно возможного злоупотребления со стороны Алексеенка, на тот момент члена правления "Укртрансгаза".

Отмечается, что по результатам служебной проверки эти обвинения не были подтверждены.