Названа лучшая область Украины для ведения бизнеса

Аутсайдерами рейтинга стали Черниговская область - 81, Херсонская - 79, Луганская - 75 баллов
По результатам рейтинга Сумы показали лучший среди всех областных центров уровень делового климата.
Об этом говорится в статье на ЭП.
Как отмечается, Сумы набрали 107 баллов из 171 возможных.
"Этот показатель свидетельствует о том, что потенциал для роста еще достаточно существенный", - заявил глава Офиса эффективного регулирования (BRDO) Алексей Гончарук.
На втором месте Львовская область, которая набрала 103 балла. По 101-м балла набрали Ивано-Франковская и Кировоградская. Тернопольская область замыкает пятерку лидеров по 100 баллами.
Аутсайдерами рейтинга стали Черниговская область - 81, Херсонская - 79, Луганская - 75 баллов.
Председатель BRDO также отметил, что Киевскую область оценивали не по городу Киеву, а по условиям ведения бизнеса в крупнейшем городе области после Киева - Белой Церкви.
Український Бізнес Ресурс
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