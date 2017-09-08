Названа лучшая область Украины для ведения бизнеса

Аутсайдерами рейтинга стали Черниговская область - 81, Херсонская - 79, Луганская - 75 баллов

По результатам рейтинга Сумы показали лучший среди всех областных центров уровень делового климата.

Об этом говорится в статье на ЭП.

Как отмечается, Сумы набрали 107 баллов из 171 возможных.

"Этот показатель свидетельствует о том, что потенциал для роста еще достаточно существенный", - заявил глава Офиса эффективного регулирования (BRDO) Алексей Гончарук.

На втором месте Львовская область, которая набрала 103 балла. По 101-м балла набрали Ивано-Франковская и Кировоградская. Тернопольская область замыкает пятерку лидеров по 100 баллами.

Аутсайдерами рейтинга стали Черниговская область - 81, Херсонская - 79, Луганская - 75 баллов.

Председатель BRDO также отметил, что Киевскую область оценивали не по городу Киеву, а по условиям ведения бизнеса в крупнейшем городе области после Киева - Белой Церкви.

Український Бізнес Ресурс

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