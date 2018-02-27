Названа стоимость строительства тестовой площадки Hyperloop в Украине

Руководитель HypeUA - украинского проекта по строительству тестовой площадки Hyperloop - Александр Озеран назвал стоимость строительства тестовой площадки в Украине. Соответствующее заявление он сделал в эфире "Громадського радіо".

По его словам, на данный момент стоимость одного километра железнодорожных путей в Европе оценивается в 40 миллионов долларов, для трассы Hyperloop такое же расстояние будет стоить примерно 11-17 миллионов долларов. "Тестовая площадка - это полкилометра, то есть, не такие большие деньги", - уточнил Озеран.

На прошлой неделе министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о строительстве тестовой площадки Hyperloop в Днепре. По его словам, к инициативе присоединились Национальная академия наук Украины (НАНУ), госконцерн "Укроборонпром", Каховский завод электросварочного оборудования и др. Запуск тестовой площадки планируют осуществить в 2019 году.

Hyperloop - проект вакуумного поезда, предложенный в 2012-2013 гг. американским венчурным капиталистом Илоном Маском. В настоящее время проект не реализован. Наибольшую активность в его воплощении проявляют компании Virgin Hyperloop One и HTT.

По материалам: Громадське радіо