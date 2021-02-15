Названо середній розмір субсидії у січні

В Україні середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у січні 2021 року склав 2,2 тис. гривень.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна на форумі "Україна 30. Платіжка" у понеділок, 15 лютого.

За словами Лазебної, в Україні зараз отримують субсидію третина домогосподарств, а її середній розмір складає 2,2 тис. гривень.

"Якщо ми візьмемо одержувачів пільг - 1,8 млн людей і субсідіантов - 3 млн людей, то бачимо, що це майже 5 млн людей. Тобто, третина домогосподарств України значною мірою забезпечується державою в умовах зростання тарифів", - розповіла Лазебна.

Міністр уточнила, що 73% субсідіантов (це 3 млн домогосподарств), не платять більше ніж 10% своїх доходів.

"Таким чином, 10% вони платять самостійно, а все інше покриває держава", - додала глава Мінсоцполітики.

Нагадаємо, у січні Рада виділила 1,4 млрд грн на субсидії українцям з електроопаленням.

У Кабміні запевнили, що до кінця опалювального сезону тарифи на тепло і гарячу воду не підвищуватимуть.



