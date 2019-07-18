Названы основные макроэкономические угрозы

НБУ не исключает дальнейшее усиление угроз для макрофинансовой стабильности.

"Задержка в проведении ключевых реформ или шаги по нивелированию предыдущих достижений, в том числе через судебные и законодательные решения, могут существенно усилить уязвимость экономики Украины и помешать продолжению сотрудничества с МВФ", - заявил глава НБУ Яков Смолий.

Он считает, что это может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и затруднить доступ к международным рынкам капитала в условиях высокой долговой нагрузки в последующие годы.

"Актуальными остаются риски прекращения транзита газа из России по территории Украины с начала 2020 года; усиления торговых войн и нарастания геополитических конфликтов; эскалации военного конфликта и новых торговых ограничений со стороны России", - считает он.

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