Названы самые технологически развитые страны мира

В прошлом технологические новинки встречались только в домах самых богатых людей мира.

Названы страны-лидеры в Европе по производству овощей и фруктов

Но сегодня все изменилось: технологические новинки есть практически в каждом доме.

Развитие технологий со временем привело к росту спроса потребителей, что сделало IT-индустрию одной из самых прибыльных в мире, сообщают Вести.Экономика.

В 2016 году 24% всех мировых исследований приходились на сектор компьютерных технологий и электроники, а расходы на программное обеспечение и интернет-сектор составили 12%.

Малайзия - новичок на рынке технологий, однако здесь есть такие компании, как Vitrox Corp, производитель полупроводников и микрочипов, которые необходимы для работы высокотехнологичных продуктов.

В этом году стоимость акций Vitrox выросла на 24%. Эксперты прогнозируют, что к 2020 г. на цифровой сектор будет приходиться до 20% ВВП Малайзии.

Частично это будет связано с программой поддержки стартапов, которая была недавно запущена в этой стране.

Франция является давно зарекомендовавшим себя технологическим хабом в мире благодаря доступу к автопроизводству и готовности развивать атомную энергетику.

Эта страна регулярно занимает высокие места в рейтинге Deloitte "Technology Fast 500", в который входят самые быстрорастущие компании в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

В 2016 г. в этот список попали 96 компаний из Франции, включая занявшую 5-е место компанию Horizontal Software, которая за три предыдущих года продемонстрировала рост на 8 339%.

Кроме того, Франция привлекает квалифицированных специалистов со всего мира, предлагая визы любому, кто готов основать или инвестировать в технологический стартап.

Израиль - еще одна страна, которая является новичком в сфере развития технологий.

Здесь специалисты пользуются технологиями для смартфонов, разрабатывая новые приложения и предлагая инновационные идеи в таких сферах, как автомобильный сектор и даже оружие.

В марте 2017 г. Израиль заключил крупнейшею сделку в области технологий в своей истории, когда Intel купил местную компанию MobileEye за $15,3 млрд.

Международные компании стараются не упустить возможности, которые предлагает Израиль и его молодое и хорошо образованное население.

Более 300 международных компаний открыли исследовательские центры и представительства в этой стране.

Финляндия - это страна, где есть не только снега и сауны, но и страна с развитыми мобильными технологиями.

Крупный производитель мобильных телефонов Nokia расположен как раз в Финляндии.

В последнее время его обгоняет iPhone, однако именно инновации, которые совершила финская компания в 80-х и 90-х гг., проложили путь для дальнейшего развития смартфонов.

В настоящий момент стартапы в Финляндии направлены на разработку программного обеспечения, а не аппаратов.

Многие из самых продаваемых мобильных игр были разработаны в Финляндии, включая популярную игру Angry Birds.

Австралия тоже вошла в список самых технологически развитых стран мира. На цифровую экономику приходится почти 5,1% ВВП Австралии, а в этом секторе работает 22% рабочей силы страны.

Среди технологических достижений этой страны можно выделить Sportstec - цифровой инструмент, анализирующий достижения спортсменов, который приобрел технологических гигант Hudl.

Многие крупнейшие технологические компании мира также рассматривают потенциал австралийского рынка и открывают там свои представительства и исследовательские центры, которые также подходят для выхода на азиатские рынки.

Швеция известна своими достижениями в области развития мобильных технологий.

Фактически Швеция стала одной из немногих стран, которые смогли добиться роста экономики после финансового кризиса 2008 г., во многом благодаря успеху технологических компаний.

Такие производители, как Ericsson, которая доминировала на рынке, теперь вынуждены делить роль лидера с новичками Spotify, Skype и Torrent - компаниями, которые используют гибкость интернета для улучшения коммуникаций и развития возможностей делиться информацией, идеями и музыкой.

Канада не та страна, которая всплывает в разговоре, когда речь заходит об инновациях.

Наверное, для самой Канады удивительно ее попадание в этот рейтинг, особенно после того, как исследование 2016 г. показало, что именно сектор технологий обгоняет как финансовый сектор, так и страхование.

Технологические компании генерируют $117 млрд из ВВП Канады, который достигает $51 трлн, на них приходится почти 6% рабочей силы.

В Канаде есть даже собственная "Кремниевая долина" в пригородах Торонто, где расположены компании, производящие аппаратуру и программы.

Многие стартапы стремятся воспользоваться возможностями, которые предоставляет им развитие технологий мобильных приложений.

Когда-то Британия была повелительницей морей, но если говорить о технологиях, то эта страна проигрывает более молодым странам.

Тем не менее здесь по-прежнему размещены успешные технологические компании, а большинство крупных международных компаний по-прежнему хотят иметь офис в Лондоне.

Одна из крупнейших британских технологических компаний Sage разрабатывает бухгалтерские программы, которые продаются по всему миру и позволяют пользователям выполнять комплексные операции на iPad.

Наверное, кому-то покажется удивительным, что Индия оказалась на 6-м месте в рейтинге самых технологически развитых стран.

Однако ее экономика действительно предоставляет огромные возможности и развивает технологический сектор.

Индустрия технологий принесла стране почти $160 млрд в 2016-2017 гг., это почти 10% ВВП страны.

И успех Индии связан не только с аутсорсингом кол-центров, которые также являются крупным источником занятости для молодых индийцев.

В Индии располагаются такие успешные компании, как консалтинговая компания Infosys, которая в настоящий момент работает по всему миру, а начиналась с инвестиции всего в $250.

Китай продемонстрировал значительный технологический прорыв в последние годы. Прогнозируется, что к 2020 г. его научно-технологический сектор будет приносить 60% ВВП.

Такие компании, как Huawei, начали свое наступление на рынок смартфонов, а Baidu, китайский Google, продолжает доминировать на внутреннем рынке, имея свыше 70 млн активных пользователей.

Возможно, самым известным китайским экспортером стал Alibaba, ритейлинговый гигант, который продает фактически все - от электроники до услуг в области недвижимости.

Германия имеет долгую историю успеха в области развития технологий, особенно во всем, что касается автомобильного производства.

Кроме того, Германия лидирует в Европе по уровню развития технологий и инноваций. Траты на НИОКР в 2014 г. составили 3% ВВП, что соответствует $116 млрд.

Компания Siemens, которая раньше была известна как производитель мобильных телефонов, теперь занимается самыми разными технологическими разработками, включая инновации в области возобновляемой энергетики.

Еще в 1960 г. Южная Корея была одной из самых бедных стран мира, однако с тех пор ее прогресс в экономике в целом и в секторе технологий, в частности, был огромным.

Уже в 2015 г. она стала 14-й крупнейшей экономикой мира, и во многом этот рост связан с развитием технологического сектора.

Южная Корея поддерживает стартапы, здесь много успешных технологических компаний.

Такая компания, как Samsung, которая является второй крупнейшей технологической компанией в мире, достигает объема продаж в $174 млрд по состоянию на 2017 г.

Япония имеет устоявшуюся репутацию страны с развитыми технологиями. При этом правительство страны стремится еще больше развивать этот сектор.

Не так давно было объявлено о том, что планируется инвестировать дополнительный 1% ВВП каждый год в развитие технологического сектора.

Это эквивалентно около 26 трлн иен в течение 5 лет. В частности, планируется направлять эти деньги на развитие инноваций и небольших стартапов.

Среди технологических гигантов Японии - такие компании, как Sony, Toshiba, Mitsubishi, Panasonic и многие другие.

Неудивительно, что лидируют в области развития технологий США.

6,7 млн человек работают в этом секторе.

Согласно исследованию 2015 г. 6% ВВП принесла США только интернет- экономика, не говоря уже о технологическом секторе.

Несомненно, это связано с успехом таких компаний, как Apple.

Помимо этого, в США есть множество других компаний, а также именно здесь сложилась неповторимая обстановка, которая благоприятна для развития стартапов.

Український Бізнес Ресурс

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