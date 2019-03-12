Названы средние и максимальные оклады в "Нафтогазе"

Бонусы рассчитывают отдельной строкой и также проводят по бюджету

Зарплата управленческого персонала НАК "Нафтогаз Украины" в 2019 году будет в 18,6 раз больше среднего оклада по Украине, и составит 191 тыс. грн., говорится в предоставленном "Украинским новостям" анализе Министерства экономического развития и торговли.

В проекте финансового плана также отмечается, что средняя управленческая зарплата по Украине по виду деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром и конденсированным воздухом" составляет 10,3 тыс. грн.

При этом в проекте финплана ведомства планируют выделить 1,788 млрд. грн. на зарплату администраторам-управленцам. Кроме того, в расходы на оплату труда дополнительно внесены начисления по будущим бонусам на 656,3 млн. грн.

Напомним, что еще до победы в Стокгольмском арбитраже руководство "Нафтогаза" получило премию в размере 1% от выигранных $2,6 млрд. 70% суммы в мае 2018 года получили руководитель НАКа Андрей Коболев и главный исполнительный директор "Нафтогаза" на тот момент Юрий Витренко. А оставшиеся 30% были распределены между другими 40 сотрудникам компании. Они получили первую часть премии в размере $20,7 млн., а вторую им планируют выдать протяжении трех лет, если "Нафтогаз" выиграет дело у "Газпрома". Что же касается самого Коболева, то в начале марта 2019 года стало известно, что его среднемесячная зарплата составляет 28,5 млн. грн.