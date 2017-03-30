НБУ будет по-новому оценивать запасы прямых иностранных инвестиций

Нацбанк надеется, что это приблизит стоимость инвестиций к реалиям и уменьшить расхождения с данными Госстата.

Национальный банк Украины ввел новую методику оценки учета запасов прямых иностранных инвестиций - согласно их текущей рыночной стоимости, сообщается на сайте регулятора.

"Это позволит приблизить стоимость запасов прямых иностранных инвестиций к реалиям рынка и уменьшить расхождения в данных Национального банка Украины и Государственной службы статистики Украины", - говорится в сообщении.

Регулятор добавил, что в результате мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов рыночная стоимость активов предприятий, в том числе и банков, существенно снизилась. Отсутствие пересмотра их стоимости привело к тому, что, начиная с 2010 года, часть запасов прямых иностранных инвестиций отображалась по существенно завышенной стоимости.

"В результате проведенного перерасчета стоимости запасов ПИИ, учтенных по цене последней сделки, с учетом их рыночной стоимости за период с 2010 года по 2016 год, установлено, что их стоимость по состоянию на конец 2016 года уменьшилась на $ 14,1 млрд и составила $ 48,9 млрд (против $ 63,0 млрд по предварительной оценке)", - говорится в сообщении.

Начиная с 2017 года, переоценка стоимости ключевых листинговых предприятий будет осуществляться НБУ и Госстатом ежеквартально. Кроме того, в планах НБУ передавать данные по прямым иностранным инвестициям банковского сектора в Госстат.

Напомним, что иностранные инвесторы вложили в экономику Украины в 2016 году $ 4,41 млрд прямых инвестиций. Это на $ 642 млн или на 17,1% больше показателя 2015 года ($ 3,76 млрд)

В 2016 году капитальные инвестиции в Украине выросли на 18% после падения на 1,7% в 2015 году, на 24,1% - в 2014 году. При этом за 2016 год освоено 326,2 млрд грн капинвестиций.

Сообщалось также, что в правительстве ждут роста иностранных инвестиций в 2017 году до $ 4,5 млрд. По оценкам чиновников, к 2020 году приток прямых иностранных инвестиций в Украину должен вырасти до $ 8 млрд.