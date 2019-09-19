НБУ будет штрафовать банки за отказ принимать изношенные купюры

Национальный банк Украины будет применять меры воздействия к банкам за отказ клиентам в приеме изношенных гривневых купюр.

Как сообщил в ходе брифинга директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, банки обязаны принимать у клиентов изношенные банкноты при их платежности, и регулятор неоднократно обращал внимание банков на выполнение этого требования в ответ на соответствующие жалобы клиентов.

"Работа в этом направлении ведется, и если будут случаи, и они будут очень частыми, Нацбанк может реагировать применением мер воздействий к этим банкам", - сказал он.

При возникновении подобных инцидентов с банками Зайвенко предложил обращаться с жалобами к регулятору.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк принял решение выпустить в обращение монеты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов.

С 27 апреля 2018 года введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривни.

Монеты номиналом 5 и 10 гривень будут вводиться в обращение в 2019-2020 годах.

Украинцы смогут рассчитываться одновременно монетами и банкнотами неограниченный период времени, так как изымать банкноты из обращения регулятор не будет, но прекратит их выпуск.