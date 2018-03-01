НБУ четвертый раз подряд повысил учетную ставку из-за высокой инфляции

Национальный банк решил повысить учетную ставку с 16% до 17%. Причина такого решение - высокие темпы инфляции, которая в январе ускорилась до 14,1% и уже превысила траекторию прогноза НБУ. По предварительным оценкам, высокие темпы инфляции сохранились и в феврале.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Инфляция связана с более высокими, чем ожидалось, темпами роста цен на продукты питания и услуги. Также к этому привело повышение цен на топливо из-за существенного подорожания нефти на мировых рынках и ослабление гривны в предыдущие месяцы.

Несмотря на это, НБУ считает актуальным январский прогноз инфляции 8,9% в 2018 году и ее возвращение к целевому диапазону в середине 2019 года.

В то же время инфляционные риски, о которых говорил Национальный банк в январе при принятии предварительного решения по учетной ставке, все еще остаются актуальными.

Среди таких рисков: высокая уязвимость экономики Украины в связи с тем, что задерживается получение очередного транша по программе сотрудничества с Международным валютным фондом; повышенные инфляционные ожидания экономических агентов; существенные темпы роста потребительского спроса.

По оценкам Национального банка, после ряда повышений учетной ставки, начиная с октября прошлого года, монетарные условия остаются пока достаточно жесткими, чтобы обеспечить снижение инфляции до целевых показателей в среднесрочной перспективе, как и предполагалось в январском инфляционном отчете.

Следующее решение по учетной ставке в апреле 2018 будет приниматься с учетом новых макроэкономических прогнозов, в частности по инфляции.

Правление Национального банка убеждено, что достижение ценовой стабильности - необходимая предпосылка устойчивого экономического роста.

НБУ считает, что четыре этапа повышения учетной ставки создали достаточно жесткие монетарные условия, чтобы обеспечить снижение инфляции до целевых показателей в среднесрочной перспективе. Однако в случае дальнейшего усиления фундаментальных инфляционных рисков Национальный банк может продолжить повышение учетной ставки. Следующее решение будет приниматься в апреле 2018 года.