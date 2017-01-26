НБУ готов судиться с держателями еврооблигаций "ПриватБанка", - Гонтарева

Глава Национального Банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что НБУ готов судиться с держателями еврооблигаций национализированного "ПриватБанка".

Об этом она заявила во время брифинга в НБУ, передает 112.ua.

Валерия Гонтарева отметила, что держателям облигаций банка нужно обратиться к Игорю Коломойскому и у него спросить, "где девались их деньги".

Напомним, 18 декабря 2016 года правительство национализировало ПАО "ПриватБанк". 21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций "ПриватБанка": Минфин приобрел 100% акций за одну гривну. Принятое решение объяснили необходимостью, поскольку банк находился в сложном положении. Международные финансовые институты поддержали это решение.

Сейчас, по мнению главы НБУ, в доработке нуждается стратегия развития госбанков. Кроме того, Гонтарева отметила, что "ПриватБанк" сейчас представляет собой самый докапитализированный и самый чистый банк страны. Потому что на стороне активов государственные ценные бумаги, которые выпустил Минфин на 116,8 млрд грн. Кроме того, есть еще корпоративный портфель, 97% которого принадлежало связанным с банком лицам. На стороне пассивов - депозиты физических лиц.

По ее словам, еще одна задача государства - чтобы акционеры вернули деньги. "Как минимум если банк реструктуризирует кредитный портфель на рыночных условиях и даст реальные залоги, то большую часть резервов под непокрытый кредитный риск можно будет расформировать, а это порядка 150 млрд грн. То есть вернуть вложенный капитал государству", - уточнила Гонтарева.

Хвиля

http://hvylya.net