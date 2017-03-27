НБУ и МВФ одобрили макропрогнозы с учетом блокады Донбасса

Нацбанк вместе с Международным валютным фондом принял обновленные макропрогнозы, учитывая блокаду Донбасса

Об этом сообщил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Сергей Николайчук в эфире Радио Вести, передают "Украинские новости".

"Мы предоставили свои экономические оценки МВФ относительно блокады Донбасса, обсуждали эти цифры с экспертами фонда. Они согласились с нашими оценками и взяли за основу", - отметил Николайчук.

Кроме того, он напомнил, что программа МВФ базируется на макроэкономических прогнозах, однако сейчас в новом прогнозе учтена блокада Донбасса.

В связи с этим ранее МВФ перенес рассмотрение транша и попросил обновленного макропрогноза.