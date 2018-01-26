НБУ инициирует переговоры с МВФ о новом кредите

Национальный банк Украины планирует на совещании с Министерством финансов инициировать подписание новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом в ходе брифинга по итогам заседания монетарного комитета заявил и.о. главы НБУ Яков Смолий, передает УНИАН.

"Мы не начинали еще переговоры с МВФ (относительно новой программы сотрудничества - Ред.), но уже думаем, когда это возможно. На совещании с Минфином мы будем инициировать такие переговоры с Международным валютным фондом", - сказал он.

Смолий отметил, что программа сотрудничества с МВФ будет необходима Украине, исходя из того, что пиковые выплаты по обслуживанию внешнего долга приходятся на 2019-2020 годы, а действующая программа заканчивается в первом квартале 2019 года.

Как сообщалось, во время встречи с президентом Петром Порошенко в Давосе директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард призвала Киев ускорить темп реформ ради экономического роста и повышения уровня жизни.

После встречи Порошенко заявил, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ.