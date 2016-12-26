НБУ конвертировал евробонды ПриватБанка в капитал

Национальный банк Украины (НБУ) конвертировал еврооблигации ПриватБанка на сумму $595 млн в капитал. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте

НБУ уточняет, что у Приватбанка в обращении были следующие выпуски облигаций: на сумму $175 млн по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года; на сумму $200 млн по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года; на сумму $220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.

"Облигации были выпущены специальной компанией (SPV), зарегистрированной в Великобритании, а поступления от размещения облигаций были переданы ПриватБанку в форме займа", - сообщает Нацбанк.

Обязательства ПриватБанка перед SPV в период осуществления временной администрации были обменены на акции допэмиссии финучреждения.

В НБУ также напомнили, что переход банка в собственность и прекращение временной администрации состоялись 21 декабря.

Ранее новый глава правления ПриватБанка Александр Шлапак заявил, что в процессе национализации учреждения его еврооблигации по какой-то причине попали в перечень финансовых инструментов, переведенных в капитал.

"Думаю, что мы вместе с НБУ постараемся или найти общий язык с держателями облигаций, а если нет, то будем в судебном порядке доказывать правоту", - сказал Шлапак. Он напомнил, что урегулирование таких вопросов скорее относится к компетенции НБУ.