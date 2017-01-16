НБУ купил у ПриватБанка облигации на 1,4 млрд гривен

Нацбанк выкупил у ПриватБанка (Днепр) облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1,4 млрд грн, выпущенные Министерством финансов для докапитализации финучреждения после его национализации. Читайте также Из-за падения гривны Порошенко увеличил свои доходы на 279%

Как сообщается на сайте регулятора, полученные от продажи ценных бумаг средства ПриватБанк направил на формирование обязательных резервов. "То есть фактически они остаются на корсчете банка в НБУ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что деньги от монетизации ОВГЗ не будут направлены на покрытие оттоков по депозитам из банка и не окажут значительного влияния на валютный рынок и уровень инфляции.

Нацбанк напоминает, что 28 декабря 2016 года он выкупил у ПриватБанка ОВГЗ на 25,8 млрд грн. Полученные от продажи средства банк в основном направил на погашение задолженности перед центробанком по кредитам рефинансирования.

В целом сумма монетизации ОВГЗ для ПриватБанка сейчас составляет 27,2 млрд грн.

Напомним, 23 декабря НБУ выделил ПриватБанку рефинансирование в размере 10,75 млрд гривен. Перед этим, 19 декабря, было выделено 15 млрд гривен.

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