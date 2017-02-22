НБУ ликвидирует "Фортуна-банк"

Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО "Фортуна-банк". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, такое решение (No89-рш) было принято регулятором 21 февраля 2017 года, поскольку согласно результатам диагностического обследования банка, была принято решение о необходимости докапитализации активов банка и разработана программа докапитализации до 1 января 2017 года.

Однако, несмотря на принятые руководством финучреждения меры, банк не смог обеспечить положительное значение регулятивного капитала.

Напомним, 21 января 2017 года Фортуна-банк был признан неплатежеспособным.