НБУ намерен смягчить ограничение по продаже валюты населению с 12 до 150 тыс. грн в день в эквиваленте

Национальный банк намерен смягчить ограничение по продаже населению валюты с 12 тыс. грн/день до 150 тыс. грн/день в эквиваленте. Об этом в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности сообщил первый заместитель главы НБУ Яков Смолий, передают "Українські новини".

"Планируем разрешить в границах суммы, не подпадающей под финмониторинг. Сейчас это 150 тыс. гривен", - ответил он на вопрос о том, до какого уровня будет смягчено данное ограничение.

После завершения пересмотра программы сотрудничества с Международным валютным фондом НБУ планировал провести смягчения тех требований, которые не будут иметь дестабилизирующее влияние на ситуацию на межбанковском и наличном сегментах валютного рынка.

В частности НБУ планировал ослабить требования к обязательной продаже поступлений в Украину в иностранной валюте и ограничения по продаже наличной иностранной валюты населению.

Напомним, 23 сентября 2014 года вступило в силу ограничение НБУ по продаже валюты суммой 3 тыс. гривен в сутки в одни руки. В июне 2016 это ограничение смягчили до 12 тыс. гривен. Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram и Facebook. Оперативно и лаконично о самом важном.