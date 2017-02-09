НБУ назвал самые убыточные банки по итогам прошлого года

Самыми убыточными банками по итогам прошлого года стали ПриватБанк, Укрсоцбанк, ВТБ Банк, Проминвестбанк, Альфа-Банк. Это следует из данных финансовой отчетности, опубликованных на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Крупнейший убыток получил ПриватБанк - 135,31 млрд грн, или 80% убытка нерентабельных банков.

Убыток Укрсоцбанка составил 10.37 млрд грн, ВТБ - 6,32 млрд грн, Проминвестбанка - 4,23 млрд грн, Альфа-Банка - около 4 млрд грн.

Ранее сообщалось, что в 2016 году зафиксирован рекордный убыток банковского сектора Украины - 159 млрд грн. Убытки обусловлены резервированием кредитного портфеля ПриватБанка. При этом, отмечается в материалах НБУ, для остальных банков отчисления в резервы значительно снизились, а совокупные убытки уменьшились до 23 млрд грн по сравнению с 66 млрд грн в 2015 году.

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