НБУ: общая инфляция в июне выросла до 15%

Общая инфляция в Украине в июне выросла до 15%, при этом показатели базовой инфляции замедлились до 6,5%.

Об этом сообщает "Слово и Дело" со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

"Ускорение общей инфляции до 13,5% в мае и примерно до 15% в июне, по оценкам Национального банка, несколько превышало траекторию прогноза Национального банка, опубликованного в инфляционном отчете в апреле 2017 года", - рассказали в НБУ.

В Нацбанке отметили, что ускорение инфляции было обусловлено подорожанием сырых продуктов питания в связи с ростом цен на мясные и молочные продукты в мире: из-за него увеличился экспорт украинской продукции и сократилось предложение на внутреннем рынке.

Кроме того, потеря части урожая из-за весенних заморозков и увеличение количества дорогой импортной продукции отразились на внутренних ценах на овощи и фрукты.

Одновременно, базовая инфляция оказалась ниже прогнозируемой и составила 6,5%. Ее сдерживали уровень совокупного спроса, который оказался ниже ожидаемого и взвешенная фискальная и монетарная политика.

Напомним, 9 июня в НБУ выразили опасения, что годовая инфляция превысит прогнозы. В мае потребительская инфляция ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем.

Слово і Діло

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