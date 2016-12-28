НБУ объявил аукцион на $100 млн для поддержки гривны

Национальный банк в среду, 28 декабря, объявил аукцион по продаже до 100 млн долларов на межбанковском валютном рынке.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель пресс-службы НБУ.

Информация о результатах аукциона будет обнародована на сайте Нацбанка.

Предложения принимаются до 12:30.

В декабре Национальный банк на аукционах купил 114,8 млн долларов и продал 78,5 млн долларов.

Также Нацбанк отмечает наличие избыточного спроса на инвалюту на межбанковском валютном рынке из-за необходимости проведения компаниями платежей.

НБУ отмечает, что сегодня на межбанке продолжает наблюдаться временный избыточный спрос на иностранную валюту, который сформировался под действием ситуативных факторов.

"Предложение валюты, которое вчера было ограничено в связи с рождественскими выходными в США и Европе, сегодня частично восстановилось. Но его недостаточно, поскольку бюджетное возмещение НДС, которое компании- экспортеры получили на прошлой и текущей неделе, сдерживает их потребности в гривневой ликвидности, а следовательно, и продажу их валютной выручки", - объясняет Нацбанк.

В то же время в последние дни значительно усилился спрос со стороны участников рынка, вызванный необходимостью компаний делать платежи по кредитам в иностранной валюте в конце года.

В случае, когда на валютном рынке доминируют временные факторы, Национальный банк готов выходить на рынок с валютными интервенциями для сглаживания чрезмерных колебаний.

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 27 декабря на 13,65 коп. до 27,2156 UAH/USD, курс покупки - на 14,55 коп. до 26,6466 UAH/USD.

Напомним, НБУ объясняет повышенный спрос на инвалюту на межбанке рождественскими выходными в США и Европе.