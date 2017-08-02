НБУ объявил неплатежеспособным банк "Гефест"

Национальный банк Украины отнес к категории неплатежеспособных ПАО "КБ "Гефест". Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как сообщается, причиной принятия НБУ такого решения стало невыполнение банком нормативов докапитализации, установленных Нацбанком.

"ПАО "КБ" Гефест "не обеспечил выполнение требований нормативно-правовых актов Национального банка Украины в части приведения размера регулятивного капитала до размера, не менее чем 200 млн гривен, в срок до 11 июля 2017 года", - сказано в сообщении.

Так, размер регулятивного капитала ПАО "КБ" Гефест "на 31 июля 2017 был меньше одной трети от минимального уровня.

ПАО "КБ" Гефест "было создано в конце 2013 года. Учитывая кризисные явления в экономике, банк фактически не совершал активной деятельности и по состоянию на дату принятия решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных не имел никаких обязательств перед клиентами.

Напомним, ранее Национальный банк Украины отнес к категории неплатежеспособных ПАО "Акционерный коммерческий банк "Новый", главным акционером которого было Государственное космическое агентство Украины.