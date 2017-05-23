НБУ обжалует решение суда по депозитам Суркисов в Приватбанке

Национальный банк возмущен последними решениями судов о якобы неправомерности вхождения государства в капитал Приватбанка

Национальный банк отреагировал на решение Окружного административного суда Киева, который "отменил" национализацию Приватбанка. Соответствующее заявление опубликовано на странице регулятора в Facebook.

"Национальный банк возмущен последними решениями судов о якобы неправомерности вхождения государства в капитал Приватбанка и процедуры bail-in", - сказано в сообщении.

В НБУ отметили, что все решения по Приватбанку были приняты в рамках специальной процедуры, предусмотренной статьей 41-1 закона Украины о системе гарантирования вкладов физических лиц.

"Национальный банк будет обращаться в суды высших инстанций с обжалованием подобных неправосудных решений и уверен в законности проведенной процедуры bail-in", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

17 мая Окружной Административный суд Киева удовлетворил исковые требования семьи Суркисов к Приватбанку на сумму около 1,4 млрд грн.

Истцы просили суд признать противоправными целый ряд решений, предшествовавших выкупу акций Приватбанка правительством. В частности, истцы потребовали отменить решение НБУ, которым их признали связанными с банком лицами. Кроме того, они попросили суд признать недействительным договор о купле-продаже акций Приватбанка от 21 декабря 2016 года, заключенный между Фондом гарантирования вкладов и Министерством финансов, в той части, которая касается прав и интересов истцов.