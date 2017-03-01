НБУ опроверг информацию о подписании обновленного меморандума с МВФ

НБУ не подтвердил сообщение о подписании меморандума с МВФ. "Мы, как Национальный банк, официально не подтверждаем подписание со стороны Национального банка, но мы надеемся, что это может произойти в ближайшие дни", - сказала В.Селезнева.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила руководитель пресс-службы НБУ Валерия Селезнева.

"Мы, как Национальный банк, официально не подтверждаем подписание со стороны Национального банка, но мы надеемся, что это может произойти в ближайшие дни", - сказала В.Селезнева.

Ранее Reuters сообщил, что Украина подписала меморандум с Международным валютным фондом, и таким образом открыт путь для выплаты очередного транша кредитов на 17,5 млрд долл. по программе финансовой помощи.

28 февраля член Совета НБУ Василий Фурман заявил, что очередной транш кредита Международного валютного фонда будет предоставленоУкраине уже в марте.

