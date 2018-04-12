НБУ оставил учетную ставку на уровне 17%

Национальный банк Украины принял решение оставить учетную ставку на уровне 17%.

Об этом в ходе брифинга сказал заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, сообщает корреспондент Укринформа.

"Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку на уровне 17% годовых", - сказал Сологуб. Читайте также: НБУ уверяет, что в марте украинцы продолжали нести деньги в банки

По словам заместителя председателя НБУ, после четырех повышений учетной ставки подряд монетарные условия теперь являются довольно жесткими, чтобы обеспечить снижение инфляции к целевым показателям в среднесрочной перспективе.