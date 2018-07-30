НБУ отстоял в Верховном суде свою позицию по ПриватБанку

ерховный суд отказался признать, что деятельность НБУ в вопросе ПриватБанка была противоправной

Верховный суд 17 июля поддержал правовую позицию Национального банка Украины (НБУ) в споре с клиентом ПриватБанка. Об этом сообщает апресс- служба регулятора.

Речь идет о судебном иске клиента-физлица, который в том числе просил признать противоправной бездеятельность регулятора в вопросе признания ПриватБанка проблемным. Третьим лицом в споре выступил сам банк.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении требований истца. Тогда он обратился с кассационной жалобой в Верховный суд, который оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а постановление Окружного административного суда от 16 сентября 2016 года и постановление Киевского апелляционного административного суда от 10 ноября 2016 года - без изменений.

Верховный суд пришел к выводу, что при отсутствии такого критерия, как систематичность НБУ не обязан принимать решения о признании банка проблемным, а мера воздействия в виде письменного предостережения является адекватной нарушению.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк завершил первое полугодие с прибылью 6,9 млрд грн. Регулятивный капитал банка на 1 июля составил 20,5 млрд грн, достаточность регулятивного капитала (Н2) - 18,39% (при норме не менее 10%).

В 2022 году ПриватБанк планирует получить 8,4 млрд грн чистой прибыли.

Юристы ПриватБанка добились в Высоком суде Англии слушаний по транзакциям экс-акционеров на $40 млн. Команда юристов хочет проверить, не нарушили ли Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов запрет суда на неоправданные траты свыше 25 тыс. фунтов.