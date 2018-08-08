НБУ перечислил в госбюджет последний транш прибыли за 2017 год

Общая сумма за пять месяцев составила 44,6 миллиарда.

Национальный банк 7 августа перечислил в государственный бюджет последний транш своей прибыли за 2017 год. Он составил 6,6 млрд гривен, сообщила пресс-служба регулятора.

Предыдущие транши на общую сумму 38 млрд гривен перечислялись с апреля по июнь.

"Национальный банк окончательно рассчитался по обязательствам перед государственным бюджетом Украины, уплатив последний транш части прибыли, который подлежал перечислению в государственный бюджет Украины на 2018 год. Таким образом, в настоящее время полностью перечислена всю запланированная сумма в размере 44,6 млрд гривен", - заявили в НБУ.

Напомним, 16 апреля Совет Национального банка утвердил перечисление в госбюджет 44,6 млрд гривен из чистой прибыли центробанка за 2017 года, хотя в бюджет изначально заложили 50,5 млрд гривен.

После вычета нереализованных доходов и высвобождение неактуальных резервов капитала прибыль НБУ к распределению на 31 декабря 2017 года составила 45,9 млрд грн, из которых 1,3 млрд грн будет направлено на формирование общих резервов и 44,6 млрд грн подлежит перечислению в государственный бюджет 2018 года.

В 2017 году НБУ перевел в бюджет более 44 млрд гривен, деньги перечислялись траншами в течение апреля-декабря.

В 2019 году сумма отчислений должна сократиться до 34,9 млрд гривен.