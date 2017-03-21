НБУ пересмотрел показатели для экономики в связи с блокадой - прогноз роста ВВП понижен до 1,9%

Национальный банк с целью уточнения макроэкономических прогнозов для Украины после введения торговой блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по решению Совета нацбезопасности Украины понизил прогноз роста ВВП страны на 2017 год до 1,9% с 2,8%, прогнозируемых ранее.

Как сообщили в НБУ, внеплановый пересмотр прогнозов обусловлен необходимостью ускорить проведение заседания Совета директоров Международного валютного фонда по вопросу предоставления нашей стране очередного кредитного транша в объеме 1 млрд долл., который ранее Фонд планировал провести 20 марта, однако отложил для уточнения прогнозов.

По информации регулятора, при уточнении прогноза роста реального ВВП на текущий год учитывался негативный эффект блокады ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей, временно не подконтрольных Украине) на уровне 1,3 п.п., при этом одновременно учитывался и позитивный эффект благоприятных условий на внешних рынках на уровне 0,4 п.п.

Также регулятор ухудшил прогноз для платежного баланса (ПБ), ожидая на конец текущего года дефицит текущего счета ПБ на уровне 4,3 млрд долл. США, или чуть больше 4% ВВП, против ранее прогнозируемого дефицита на уровне 3,5 млрд долл.

Прогноз по уровню международных резервов на 2017 год НБУ понизил до 20,8 млрд долл. с 21,3 млрд долл., ожидаемых ранее.

Кроме того, регулятор пересмотрел прогнозы на 2018 год, и по обновленным данным рост реального ВВП повышен до 3,2% с 3%, дефицит текущего счета платежного баланса - до 4,3 млрд долл. с 3,4 млрд долл., а уровень международных резервов понижен до 25,9 млрд долл. с 27,1 млрд долл., прогнозируемых ранее.

Прогнозы по инфляции, так же как и целевые ориентиры НБУ по этому показателю, остаются неизменными: 9,1% и 8% плюс/минус 2 п.п. на 2017 год, 6% и 6% плюс/минус 2 п.п. на 2018 год соответственно.

В Национальном банке сообщили, что согласование с МВФ обновленных прогнозов возможно в течение двух дней, а проведение Совета директоров по украинского вопросу - в конце марта.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о временном запрете на перемещение товаров, кроме гуманитарных грузов, через линию разграничения в зоне проведения антитеррористической операции.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд 19 марта отложил на неопределенное время заседание Совета директоров по вопросу выделения Украине очередного транша в размере 1 млрд долл., ранее запланированное на 20 марта.

Украина и МВФ согласовали обновленный Меморандум о сотрудничестве в начале марта. В рамках программы расширенного финансирования (EFF) в объеме 17,5 млрд долл. наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл. и рассчитывала получить четвертый транш в размере 1 млрд долл. до конца 2016 года.