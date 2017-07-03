НБУ получил документы на покупку украинского "Сбербанка" от белорусского бизнесмена Прокопеня

Гражданин Республики Беларусь и Республики Кипр Виктор Прокопеня 30 июня подал в Нацбанк Украины пакет документов на согласование опосредованной (через ОАО "Паритетбанк", Белорусь) покупки 100% акций ПАО "Сбербанк" (дочерний банк российского "Сбербанка"), сообщили в пресс-службе НБУ.

"В настоящее время полученные документы для согласования приобретения существенного участия в ПАО "Сбербанк" зарегистрированы и находятся в обработке", - отметили в пресс-службе.

В Нацбанке напомнили, что, согласно ст. 34 закона Украины "О банках и банковской деятельности", центробанк рассматривает соответствующие документы в течение трех месяцев с даты получения полного пакета документов. Во время рассмотрения документов НБУ проверит соответствие деловой репутации инвестора требованиям, установленным нормативно-правовыми актами регулятора, его финансовое положение и происхождение средств.

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Ранее сообщалось, что источник, близкий к беларусскому бизнесмену Виктору Прокопене рассказал СМИ, что последний заинтересован в покупке "дочки" российского "Сбербанку". Информацию о своей заинтересованности в приобретении актива подтвердил и сам Прокопеня.

Напомним, Нацбанк намерен в скором времени вынести решение относительно поданных документов на согласование покупки ПАО "Сбербанк", сообщила заместитель главы центробанка Екатерина Рожкова.

Российский "Сбербанк" сообщил о продаже 100% акций дочернего украинского "Сбербанка" консорциуму с участием латвийского Norvik Banka и неназванной частной компании из Беларуси. Но позже стало известно, что Norvik Banka вышел из консорциума покупателей, что связывают с действующими в отношении России санкциями ЕС

По материалам: Интерфакс-Украина

