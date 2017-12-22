НБУ получил документы от белорусского Паритетбанка на покупку Сбербанка

Национальный банк официально получил 21 декабря от Управления делами Президента Беларуси пакет документов для согласования через АО "Паритетбанк" на приобретение опосредованной существенного участия в Сбербанке в размере 100% его уставного капитала.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба регулятора.

Сейчас полученные НБУ документы для согласования приобретения существенного участия в ПАО "Сбербанк" находятся на рассмотрении.

По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно.

Согласно статье 34 закона Украины "О банках и банковской деятельности" Национальный банк рассматривает документы, представленные для согласования приобретения существенного участия в течение 3-х месяцев со дня получения полного пакета документов.

При рассмотрении пакета документов НБУ проверяет соответствие деловой репутации инвестора, его финансовое состояние и источники происхождения средств.

Как сообщали Українські Новини, летом НБУ отказал консорциуму латвийского Norvik Bank (акционер Григорий Гусельников) и белорусской компании Саида Гуцериева (сына основного владельца компании "РуссНефть" и группы "Сафмар" Михаила Гуцериева) в покупке Сбербанка.

Основанием для отказа консорциуму Гусельникова - Гуцериева в пресс-службе НБУ назвали непредоставление инвесторами документов, необходимых для осуществления проверки на предмет их соответствия требованиям законодательства Украины.

После этого интерес к покупке проявил белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, компания которого - VP Capital - в начале июля подала в НБУ заявку на приобретение украинского "Сбербанка", но в конце того же месяца отозвала.

Замглавы НБУ Екатерина Рожкова в середине сентября 2017 года сообщила о наличии интереса к покупке украинской "дочки" "Сбербанка России" со стороны одного иностранного инвестора.

Согласно ст. 34 закона "О банках и банковской деятельности", НБУ рассматривает соответствующие документы в течение трех месяцев от даты получения полного пакета.

ПАО "Сбербанк" (ранее - ПАО "Дочерний банк Сбербанка России", до этого - банк "НРБ") основан в 2001 году.

Его единственным собственником является "Сбербанк России".

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года по размеру активов (40,69 млрд грн) финучреждение занимало 9-е место среди 88 действовавших в стране банков.