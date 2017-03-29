НБУ предоставляет НАБУ всю необходимую информацию в рамках обыска - пресс-служба Нацбанка

Национальный банк Украины (НБУ) предоставляет всю необходимую информацию сотрудникам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в рамках обыска. Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В ведомстве заявили, что "в соответствии с законодательством и в рамках следственных действий Национальным банком предоставлено правоохранителям всю запрашиваемую информацию и материалы, которые обеспечат выполнение правоохранителями их функций в полном объеме".

Также в пресс-службе отметили, что сотрудничают с НАБУ и САП, а также надеются на полное и объективное расследование.

29 марта в пресс-службе САП сообщили, что сотрудники НАБУ и Специализированной прокуратуры проводят обыски в Национальном банке Украины.