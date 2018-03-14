НБУ презентовал новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен

Руководство Национального банка Украины презентовало новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен, передает пресс-служба регулятора.

Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении.

Вводиться в обращение новые обиходные монеты будут поэтапно:

- первый этап, 27 апреля 2018 года - будут введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны,

- второй этап состоится позже: монеты номинальной стоимостью 5 и 10 гривны будут вводиться в обращение в 2019 - 2020 годах (точную дату Национальный банк сообщит дополнительно).

Напомним, на днях стало известно, что Нацбанк выпустил новые монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен, которые со временем должны заменить банкноты.