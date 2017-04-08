НБУ признал неплатежеспособным "Финбанк"

Нацбанк Украины / Flickr Национальный банк Украины отнес "Финбанк" к категории неплатежеспособных после того, как акционеры банка 2 февраля приняли решение о ликвидации финучреждения, сообщается на сайте НБУ.

По результатам диагностического обследования "Финбанк" нуждался в докапитализации и предоставил регулятору соответствующую программу, однако по состоянию на 1 апреля не принял обещанные меры.

Также НБУ не получил в установленные сроки план мероприятий по приведению деятельности банка в соответствие с требованиями законодательства по операциям со связанными лицами.

"Непринятие банком и его акционерами запланированных мероприятий привело к ухудшению его финансового состояния. В частности, непогашение заемщиками задолженности по кредитам вызвало необходимость формирования резервов под кредитные риски, что привело к убыткам и снижению регулятивного капитала до отрицательного значения минус 320 млн грн. Это, в свою очередь, повлекло нарушение экономических нормативов. Также непогашение заемщиками задолженности по кредитам привело к неспособности "Финбанка" выполнять обязательства перед вкладчиками и кредиторами", - отмечается в сообщении НБУ.

Регулятор пояснил, что не смог согласовать решение акционеров банка о ликвидации финучреждения в связи с несоответствием избранных главы и членов ликвидационной комиссии требованиям законодательства.

По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, 99% вкладчиков "Финбанка" получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную сумму в 200 тыс. гривень. Клиенты с более высокими объемами вкладов получат выплаты в пределах суммы, гарантированной фондом. Общая сумма возмещения составляет 2,9 млн гривень.

По данным НБУ, на 1 января 2016 года Александр Грановский владел 79,6573% акций, Александр Мамонтенко и Сергей Барков - по 9,9571% акций каждый. Согласно данным НБУ, на 1 октября 2016 года "Финбанк" занимал 63-е место (672,983 млн грн) среди 100 действующих в стране банков. В феврале "Финбанк" (г. Одесса) Александра Грановского подал на рассмотрение Национальному банку Украины заявку на самоликвидацию.