НБУ признал "Вектор Банк" неплатежеспособным

Количество неплатежеспособных банков растет. Национальный банк Украины признал "Вектор Банк" (Киев) неплатежеспособным. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как указано в сообщении, соответствующее решение No112-рш/БТ принято правлением центробанка 2 марта в связи с значительным сокращением ликвидных средств банка и подачей недостоверной статистической отчетности.

По данным Нацбанка, остаток средств "Вектор Банка" на корсчете в центробанке является критически низким: по состоянию на 1 марта 2017 года - 76 тыс. грн, или 0,1% от обязательств.

"Таким образом, Вектор Банк не способен своевременно и в полном объеме выполнять законные требования кредиторов через недостаточность средств", - отмечается в сообщении.

По данным НБУ, 95% вкладчиков банка (852 человек) получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную сумму Фондом гарантирования вкладов физических лиц - 200 тыс. грн.

При этом Фонд обеспечит выплаты около 77,7 млн грн.

Как сообщалось, НБУ зарегистрировал "Вектор Банк" 31 января 2014 года.

В начале августа 2016 года 100%-ным владельцем банка был основатель IT- компании Digital Space Андрей Перкаль.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2017 года "Вектор Банк" по размеру активов занимал 86-е место (203,834 млн грн) среди 93 действовавших в стране банков.

Напомним, что общая сумма средств, выплаченная ФГВФЛ вкладчикам неплатежеспособных банков в рамках выплаты гарантированной суммы возмещения, по состоянию на 1 февраля составила почти 82 млрд грн.

Ранее Фонд сообщал, что стоимость активов 70 ликвидируемых банков 94 млрд грн, вместо 418 млрд грн. 80% активов банков-банкротов существуют исключительно "на бумаге".

Кроме того, в 2016 году ФГВФЛ выручил от продажи собственности неплатежеспособных банков 3 млрд грн. Суммарные поступления ФГВФЛ по итогам 2016 года могут достигнуть 7 млрд грн.