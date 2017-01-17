НБУ продал 32,4 млн долларов для стабилизации курса гривны

Национальный банк Украины с целью укрепления курса гривны продал на валютном аукционе 32,4 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно результатам аукциона, средневзвешенный курс национальной валюты составил 27,61 гривны за доллар. Максимальный курс аукциона составил 27,63 гривны за доллар, минимальный - 27,60.

Всего принято заявок на 44,6 млн долларов. Банки и предприятия готовы были покупать валюту по курсу от 27,35 гривны за доллар до 27,63.

Запланированный НБУ объем продажи составлял до 100 млн долларов.

Напомним, вчера, 16 января, Нацбанк продал около 39 млн долларов для стабилизации курса гривны.