НБУ продал на аукционе $100 млн по курсу до 27 грн/$1

Национальный банк Украины на валютном аукционе 2 августа продал банкам 100 млн долларов США по средневзвешенному курсу 27,0062 грн/доллар. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Таким образом, в ходе аукциона поступили 44 заявки банков на покупку валюты в объеме 124,2 млн долларов США, общий объем 35 удовлетворенных заявок составил 100 млн долларов США.

По данным НБУ, минимальный курс аукциона составил 27,00, максимальный - 27,0101.

Как ранее сообщал NEWSONE, новая методика расчета официального курса гривны к доллару начала действовать в Украине. Начиная со среды, 1 августа, официальный курс гривны к доллару будет рассчитываться на основании информации о всех сделках по купле-продаже долларов на условиях "тод", "том" и "спот", которые заключались на межбанковском валютном рынке Украины и информация о которых была предоставлена НБУ торгово-информационными системами до 15:30 соответствующего рабочего дня.

NewsOne

https://newsone.ua