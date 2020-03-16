НБУ продав за тиждень майже один мільярд доларів

Національний банк минулого тижня, з 10 по 13 березня, продав на міжбанківському валютному ринку 981,6 млн дол. для підтримки курсу гривні. Про це свідчать дані на сайті НБУ, передає УНН.

Так, протягом цього періоду Нацбанк не купував валюту, а тільки продавав.

Національний банк України з 10 по 13 березня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 981,6 млн дол. для згладжування валютних коливань.

За єдиним курсом, з використанням інструменту Matching, НБУ продав 803 млн доларів. За процедурою інтервенцій з вибором кращої ціни - 39 млн доларів, і ще 139,6 млн доларів - на валютних аукціонах.

Всього з початку року Нацбанк купив на міжбанку 1,232 млрд доларів, а продав - 1,583 млрд доларів.