НБУ распределил почти 60 млрд грн прибыли

Совет Национального банка утвердил годовую финансовую отчетность и смету регулятора за 2016 год. Об этом председатель Совета НБУ Богдан Данилишин сообщил в Facebook.

"Совет принял решение об утверждении распределения прибыли до распределения Национального банка за 2016 год в сумме 59 450 568 518,58 грн", - написал он.

Прибыль регулятора распределена по следующим направлениям: формирование общих резервов собственного капитала Нацбанка - 15 071 739 573,08 грн; обязательства НБУ перед государственным бюджетом на 2017 год - 44 378 828 945,50 грн.

По словам господина Данилишина, Совет НБУ также принял к сведению заключение аудиторской компании "Делойт энд Туш ЮСК" о консолидированной финансовой отчетности Нацбанка по итогам 2016 год, утвердил отчет о выполнении сметы административных расходов и консолидированную финансовую отчетность НБУ за 2016 год.

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