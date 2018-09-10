НБУ рассчитывает получить от международных доноров почти $3,5 млрд до конца года

Национальный банк ожидает до конца года получить от международных доноров $ 3,48 млрд.

Об этом говорится в годовом отчете о деятельности Совета по финансовой стабильности НБУ, опубликованном в понедельник, 10 сентября.

"До конца текущего года ожидаемый объем финансовой помощи от основных международных доноров составляет $ 3,48 млрд. Из них $ 2 млрд - от МВФ и $ 0,58 млрд - от Е С Украина планирует получить в рамках новой (четвертой) программы макрофинансовой помощи", - говорится в документе.

Согласно отчету, новая программа будет дополнять предыдущие три операции макрофинансовой поддержки ЕС, которые были реализованы с момента наступления кризиса в 2014 году и в рамках которых Украине было выделено €2,8 млрд.

В Нацбанке отмечают, что задержка с выполнением программы сотрудничества МВФ может создать риски для макрофинансовой стабильности в среднесрочной перспективе.

"Совет отметил необходимость возобновления сотрудничества с МВФ. Члены Совета подчеркнули необходимость своевременной реализации реформ, предусмотренных программой сотрудничества с МВФ, и отметили, что задержки с реализацией программы могут создать существенные риски для макрофинансовой стабильности в среднесрочной перспективе", - говорится в отчете.

Напомним, миссия МВФ приехала с визитом в Киев 6 сентября. По итогам визита будет принято решение о выделении транша.

Ключевым условием для получения транша от МВФ является повышение цен на газ для населения до рыночных. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о готовности к такому шагу.

Транш от МВФ открывает Украине доступ к получению другого официального финансирования от Еврокомиссии и Всемирного банка в сумме $ 1,5 млрд.

Напомним, Европейская комиссия утвердила предложение о новой программе макрофинансовой помощи (MFA) для Украины на сумму до € 1 млрд для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.

5 сентября миссия МВФ прибыла в Киев.

Заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис посетит Украину 13-14 сентября, где примет участие в подписании программы макрофинансовой помощи ЕС на € 1 млрд.

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