НБУ рассказал о планах относительно потребительских и ипотечных кредитов

В Нацбанке рассказали о планах увеличить капитал банков под необеспеченные потребительские кредиты и о мерах по возобновлению ипотечного кредитования.

Об этом сообщил регулятор в отчете о финансовой стабильности.

В НБУ заявили о стремительном росте потребительского кредитования: за три квартала 2019 года соотношение новых потребительских кредитов к частному потреблению достигло почти 9%.

Регулятор считает, что банки недостаточно консервативно оценивают риски, связанные с необеспеченными потребительскими кредитами. Оценки вероятностей дефолтов и потерь в случае дефолтов даже при текущем состоянии экономики занижены.

Что предлагают: Чтобы не допустить накопления системных рисков, Национальный банк намерен ввести повышенные веса риска для потребительских кредитов с начала 2021 года.

Опрос НБУ показал, что большинство банков все еще опасаются ипотеки: 92% новых ипотечных кредитов предоставляет треть банков. Новые кредиты приходятся преимущественно на вторичный рынок недвижимости.

Как это решить: НБУ считает, что его регулирование этого рынка должно быть таким же жестким, как и регулирование банковского сектора. Ведомство предлагает обеспечить полную прозрачность структур собственности компаний- девелоперов, которые обязаны нести ответственность за несвоевременное выполнение строительных работ. Справка Finance.ua: 13 декабря Нацбанк принял решение снизить учетную ставку с 15,5% до 13,5% годовых.

24 октября Национальный банк Украины снизил размер учетной ставки в Украине до 15,5% годовых.

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