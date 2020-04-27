НБУ разработал программу ипотеки для населения под 10%, - Зеленский

В то время, как анонсированная доступная ипотека даст многим украинцам возможность приобрести свое жилье, Национальный банк намерен на этой неделе презентовать программу ипотеки для населения со ставкой 10%.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении, передают Українськi Новини.

"На этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные программы", - сказал Президент.

Он отметил, что первая - это программа ипотеки для населения со ставкой около 10%.

Вторая - кредиты малому бизнесу с низкой ставкой для выплаты зарплат своим работникам.