НБУ разрешил кредитование в гривне под залог иностранной валюты на счетах клиентов

Национальный банк Украины сделал возможным кредитование в гривне под залог иностранной валюты на счетах клиентов в рамках очередного ослабления антикризисных ограничений на валютном рынке.

Об этом информирует пресс-служба НБУ.

"До сих пор банкам было запрещено выдавать клиентам кредиты в национальной валюте (в том числе по открытым кредитным линиям и путем пролонгации ранее предоставленных кредитов), если в обеспечение исполнения обязательств по ним были предоставлены имущественные права на денежные средства в иностранной валюте, размещенные на счетах в банках", - отмечает Нацбанк. Сейчас регулятор решил разрешить выдачу кредитов в таких случаях.

Это, по мнению правления НБУ, будет способствовать оживлению банковского кредитования. "Данный шаг по валютной либерализации предусмотрен постановлением Правления Национального банка от 29 августа 2017 года No 82 "О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 13 декабря 2016 года No 410". Он вступает в силу с 30 августа 2017 года", - указано в пресс-релизе.

Как сообщала "Страна", ранее Нацбанке заявили, что хочет разрешить в Украине расчеты в иностранной валюте

Накануне 24 августа Нацбанк упростил покупку иностранной валюты.