НБУ рефінансував банки на 217 мільйонів

Національний банк України 17 вересня 2021 року надав рефінансування чотирьом банкам на 217 млн гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк України повідомляє, що 17 вересня 2021 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого задоволено заявку 4-х банків на суму 217,0 млн грн за процентною ставкою у розмірі 9,50 % річних", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк з початку IV кварталу 2021 року припиняє проведення операцій із довгострокового рефінансування та процентного свопу. Останній тендер із довгострокового рефінансування відбудеться 10 вересня, а аукціон своп процентної ставки - 29 вересня.

Окрім цього, з 1 жовтня строковість операцій з надання кредитів рефінансування на щотижневих тендерах скорочено з 90 до 30 днів.