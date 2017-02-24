НБУ решил ликвидировать "Платинум Банк"

Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать "Платинум Банк".

Как сообщается на сайте НБУ, решение приято по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Ранее Фонд сообщал, что "Таскомбанк" и "Первый украинский международный банк" рассматривают возможность участия в выведении с рынка неплатежеспособного "Платинум Банка".

Как сообщал УНИАН, Национальный банк признал "Платинум Банк" неплатежеспособным 11 января.

Владельцами существенного участия "Платинум Банка" регулятор признал Бориса Кауфмана и Григория Гуртового.

"Платинум банк" (ранее "Международный ипотечный банк") работал на рынке Украины с 2005 года. Согласно данным отчетности НБУ на 1 октября 2016 года, по объему активов банк занимал 22-е место среди 100 работающих в Украине банков.

Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова до перехода на работу в НБУ исполняла обязанности главы правления "Платинум Банка". По данным СМИ, финансовые проблемы в банке были еще с середины 2016 года.