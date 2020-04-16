НБУ роз’яснив нові норми ідентифікації під час переказу коштів

Комунальні платежі, грошові перекази та платежі за товари не зупиняться

Оновлені вимоги до переліку інформації про платника та отримувача, які набирають чинності з 28 квітня, не матиме суттєвого впливу на здійснення переважної більшості операцій із переказу коштів. Про це йдеться в роз’ясненні прес-служби НБУ.

Як зазначили в прес-службі, нові вимоги запроваджуються у зв’язку з набуттям чинності закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Законом передбачені такі дві основні вимоги:

- здійснити ідентифікацію та верифікацію платника;

- супроводити переказ коштів необхідним переліком даних щодо платника та отримувача.

Водночас оновлені вимоги закону не поширюються на:

сплату житлово-комунальних послуг, оплату податків, штрафів, інших обов’язкових зборів та платежів (незалежно від суми);

сплату кредиту у сумі до 30 тис. грн;

перекази для оплати товарів і послуг, що здійснені платником за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми);

всі готівкові перекази в межах України у сумі до 5 тис. грн;

зняття коштів з власного рахунку.

"НБУ наголошує, що сплата комунальних послуг є низькоризиковою операцією відповідно до проведеної Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Ці операції потребують мінімальної уваги і спрощених заходів ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів. Вимоги статті 14 закону щодо супроводження переказу коштів інформацією щодо платника та отримувача не поширюється на операції зі сплати комунальних платежів", - йдеться в роз’ясненні.

Нагадаємо, загальна кількість операцій (безготівкових та отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за 2019 рік становила 5 057,3 млн шт., а їхній обсяг - 3 576,7 млрд грн.

Відзначимо, за даними НБУ, сума збитків від незаконних дій із платіжними картками у 2019 році становила 0,0042% від загального обсягу всіх операцій із платіжними картками, що більш ніж у два рази менше, ніж у 2018 році - 0,0092%.