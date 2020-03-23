НБУ розпорядився про режим роботи банківських відділень

Національний банк України опублікував ряд розпоряджень, згідно з якими повинні діяти банки і їхні відділення в умовах епідемії коронавірусу і карантину в Україні.

Згідно з вказівками НБУ, всі банки мають забезпечити безперебійну роботу центральних офісів і контакт-центрів, а також підтримувати дистанційні форми обслуговування клієнтів. Останнє особливо важливо, оскільки всім банкам рекомендується обмежити, наскільки можливо, контакти співробітників і клієнтів у відділеннях та перевести подібні операції на віддалену основу.

Банкам дозволено змінювати розпорядок роботи відділень і правила обслуговування громадян, в тому числі і людей похилого віку, однак у той же час слід забезпечити постійну роботу "опорних" відділень у "спальних" районах міст, щоб клієнти могли отримати необхідні послуги поблизу свого житла, без поїздок в центральні офіси. У таких відділеннях на місцях слід передбачити технологічні перерви для провітрювання і дезінфекції приміщень, а працівники повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту.

Для громадян повинна залишатися можливість постійного виведення готівки через банкомати, а банки повинні приймати і обробляти карти всіх емітентів.

У свою чергу клієнтів банків НБУ закликає обмежити відвідування банківських відділень. Банкам дозволено відмовляти в обслуговуванні клієнтам з ознаками коронавирусной інфекції.

У зв'язку з наслідками пандемії коронавіруса і карантину в Україні, Нацбанк вже змінював деякі правила на ринку банківських послуг. За умов карантину НБУ також змушений був шукати нові способи доставки валюти в Україну, що викликало занепокоєння банків і населення.

