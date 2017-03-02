НБУ смягчит валютное регулирование после получения транша МВФ

После получения очередного транша Международного валютного фонда Национальный банк Украины смягчит валютное регулирование. Об этом заявила глава НБУ Валерия Гонтарева, передает корреспондент УНН.

"После подтверждения очередного транша финансирования от МВФ мы планируем провести смягчение таких требований (валютного регулирования - ред.), которые не будут иметь дестабилизирующего влияния на ситуацию на межбанковском и наличном сегментах валютного рынка", - сказала В.Гонтарева.

В частности, по ее словам, будут ослаблены требования к обязательной продаже поступлений в Украину и ограничения на продажу наличной валюты.

Как сообщал УНН, Национальный банк Украины получил финальную версию меморандума с МВФ.