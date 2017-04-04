НБУ снизил уровень обязательной продажи валютных поступлений до 50%

Национальный банк Украины (НБУ) снизил уровень обязательной продажи поступлений в страну в иностранной валюте до 50% с 65%, сообщается на веб- сайте центробанка.

"Этот шаг, в первую очередь, направлен на дальнейшее содействие экспортной деятельности украинских предприятий, нуждающихся в импорте для производства продукции, которая в дальнейшем продается за границу. Это позволит таким предприятиям снизить курсовые риски и ускорить проведение внешнеторговых операций", - отмечено в сообщении.

Нацбанк уверен: такое послабление не повлечет сокращения предложения валюты на межбанковском рынке, поскольку в настоящее время предприятия добровольно продают гораздо больше валютных поступлений, чем обязаны, - более 90%.

Помимо этого, НБУ повысил до 150 тыс. грн с 12 тыс. грн предельный уровень операций с наличной валютой, что, как ожидается, позволит увеличить глубину и ликвидность официального наличного валютного рынка.

"Ограничения на продажу наличной валюты населению со временем становятся все менее эффективным средством стабилизации валютного рынка.

Соответственно, НБУ повысил максимальную сумму операций с наличностью до 150 тыс. грн. Выше указанной суммы финансовые операции с наличностью подлежат обязательному финансовому мониторингу", - объясняет Нацбанк.

Соответствующие валютные послабления закреплены постановлением правления НБУ "О внесении изменений в постановление правления НБУ No410 от 13 декабря 2016 года" No30 от 4 апреля 2017 года.

Решение в силу с 5 апреля 2017 года.