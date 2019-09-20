НБУ согласовал часть набсоветов Укрэксимбанка и Ощадбанка

Национальный банк Украины подтверждает отказ согласовать кандидатуры 5 из 9 членов наблюдательного совета Ощадбанка и 1 из 9 членов набсовета Укрэксимбанка и ожидает от правительства и Верховной Рады новых кандидатур для завершения формирования набсоветов госбанков. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, в течение последней недели НБУ согласовал 6 независимых членов набсовета ПриватБанка (Шэрон Искья — глава, Эран Кляйн, Надир Шейх, Себастьян Шьонайх-Каролат, Ольга Томаш, Роман Сульжик), а также Юлию Мецгер как представителя государства по квоте президента.

Нацбанк напоминает, что кандидатуры членов совета — представителей государства Артема Шевалева и Сергея Алексеенко — были согласованы ранее, поэтому все 9 членов набсовета ПриватБанка прошли согласование Нацбанком, и он полностью сформирован.

Согласно релизу, НБУ подтвердил назначение 4 независимых членов набсовета Укрэксимбанка (Стивен Фишер, Доминик Меню, Сергей Коновец и Димитри Чичло), и еще рассматривает кандидатуры Аллы Шульги как представителя государства по квоте Верховной Рады и Оляны Гордиенко как независимого директора.

Нацбанк напоминает, что ранее согласовал членами набсовета Викторию Страхову как представителя государства по квоте президента и Юрия Буцу как представителя государства от Кабмина, но отказал в согласовании кандидатуры независимого директора, главы набсовета Торстена Пауля.

В Ощадбанке НБУ утвердил кандидатуры 3 независимых директоров (Байба Апин, Питер Бриггс и Михаэль Вайнштейн), а также представителя государства по квоте президента Юрия Храмова.

НБУ еще раз подтвердил отказ согласовать кандидатуры 3 независимых членов набсовета Ощадбанка (Шевки Аджунер — глава, Алексей Гринченко — замглавы, Алексей Резников) и членов набсовета по квоте Верховной Рады Дмитрия Власова и по квоте Кабмина Даниэля Билака.

“НБУ ожидает замены пяти отклоненных кандидатур членов наблюдательного совета этого банка”, — отмечается в релизе.

Первый замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова в сообщении указала, что регулятор особое внимание уделяет оценке коллективной годности наблюдательных советов банков — наличия у всех членов совета необходимых банку компетенций и их слаженной совместной работе, так как именно некачественное корпоративное управление заложило основы для банковского кризиса, начавшегося в 2014 году.

Как сообщалось, после проведения реформы корпоративного управления в госбанках в 2018 году их наблюдательные советы должны состоять из 9 человек, 6 из которых являются независимыми директорами и по одному являются представителями по квоте президента, Кабмина и Верховной Рады. Для определения претендентов на должности независимых членов набсовета Кабмин образует конкурсную комиссию, в состав которой входит один представитель от президента, три — от Кабмина и один — от профильного комитета Верховной Рады. Члены набсоветов должны также быть согласованы Нацбанком, который вправе потребовать смены кандидатуры.

Экс-глава представительства ЕБРР Шевки Аджунер обжаловал отказ Нацбанка согласовать его кандидатуру в суде.